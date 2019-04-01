سلطات الاحتلال تجمد قرار هدم منزل الأسير إرفاعية

قررت محكمة الاحتلال "العليا"، يوم الاثنين، تجميد عملية هدم منزل عائلة الأسير عرفات إرفاعية من الخليل بالضفة المحتلة.

وأصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا بشأن تجميد قرار الهدم، بعد التماس رفعته عائلة الأسير إرفاعية، فيما أمهلت سلطات الاحتلال 48 ساعة لتقديم لائحة جوابية على هذا الالتماس.

واعتقلت قوات الاحتلال ارفاعية في 8 شباط/فبراير الماضي، في مدينة البيرة، خلال عملية خاصة لوحدات اليمام وجيش الاحتلال.

وتتهم سلطات الاحتلال ارفاعية بقتل مستوطنة من خلال طعنها عّدة طعنات في جسدها بمدينة القدس المحتلة، وانسحابه من مكان العملية، في السابع من شهر شباط/ فبراير الماضي.