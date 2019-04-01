الاحتلال يدعو سكان غلاف غزة للحذر تحسباً لهجوم من غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال أصدر تعليمات لسكان غلاف غزة لاحتمال تنفيذ هجوم من القطاع.

وذكر موقع مفزاك لايف، العبري،" في أعقاب التحذيرات من احتمال تنفيذ هجوم من قبل الفصائل في غزة ضد قوات الجيش والمستوطنين بالقرب من غلاف غزة، صدرت تعليمات إلى سكان الغلاف بالبقاء في حالة تأهب قصوى وكذلك أفراد الجيش".

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فقد أوقفت وحدات الهندسة على حدود قطاع غزة أعمالها و الانسحاب من مكانها.

كما نقلت قوات الاحتلال المعدات العسكرية للجيش في الغلاف بعيدا عن مرمى النيران.