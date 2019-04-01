الجهاد الاسلامي: مواقف حكومة البرازيل متجردة من القيم و منحازة للباطل

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المواقف السياسية لحكومة البرازيل تجاه القدس و القضية الفلسطينية.

و اعتبر الناطق الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي أ. مصعب البريم زيارة رئيس الحكومة البرازيلية وتصريحاته نفاقا سياسيا متجردا عن القيم و انحيازا للباطل على حساب الحق الفلسطيني الثابت.

و أشار الى أن هذه المواقف تتناقض مع نبض ومواقف الشعب البرازيلي تاريخيا وسياسيا وانسانيا، ولذا ندعو الى التراجع عن هذه المواقف وعدم التساوق مع إرهاب الاحتلال..

و لفت الناطق باسم الجهاد الى أن احتماء الاحتلال بهذه المواقف لن يغير من هوية القدس ولن يمد في عمر الاحتلال ولن ينال من صمود شعبنا ومقاومته في وجه الاحتلال..

و دعا البريم لتشكيل جبهة عربية اسلامية وانسانية لحماية الرواية الفلسطينية ومواجهة مساعي الاحتلال الرامية الى تشكيل شبكة أمان ومظلة دولية لتبرير وتشريع إرهابه بحق شعبنا وقضيتنا.