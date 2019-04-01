"الأوقاف": سنتخذ اجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المخالفة

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الاثنين، ان الوزارة ستتخذ اجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها وسيتم إحالة ملفات هذه الشركات الى الدائرة القانونية بالوزارة.

وبيّن أبو الرب خلال لقائه بأصحاب شركات الحج والعمرة انه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أولا بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، محذرا من الوقوع في المخالفات حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين.

وأكد أبو الرب أن وزارة الأوقاف تعتبر شركات الحج والعمرة الملتزمة شريكا لها في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، لتحقيق هدف الوزارة بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم وفي كافة المحطات التي يمرون بها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه، مثمنا التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة الملتزمة والى اهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.

بدوره، قال الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الاشقر: "ان طواقم العمل من الوزارة ستتابع رحلات العمرة سواء في مرحلة وضع التأشيرات على جوازات السفر بالإضافة الى مرافقة الرحلات إلى الأراضي السعودية، وذلك من أجل تسهيل مرور المعتمرين على منافذ الحدود في كافة المناطق لضمان مرور المعتمرين.

واضاف: ان الوزارة تجري حالياً اتصالاتها مع الجهات الرسمية السعودية للوقوف على الأنظمة الجديدة والعمل على تسهيل الاجراءات لمعتمري فلسطين والشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، وفي حال تم الاتفاق على إجراءات معينة سيتم الاعلان عنها للمواطن الفلسطيني والالتزام بها.

وأكد الاشقر أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي اقتراح أو شكوى وان الوزارة لن تتوانى عن معاقبة اي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.