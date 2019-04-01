التجمع الإعلامي: 29 انتهاكًا إسرائيليا و37 انتهاكاً داخلياً بحق الصحفيين خلال مارس

رصد التجمع الإعلامي الفلسطيني الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في الأراضي الفلسطينية سواء من الأجهزة الأمنية أو الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح التجمع في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه مساء اليوم الاثنين، أن وحدة الرصد الميداني رصدت نحو 27 انتهاكاً اسرائيلياً بحق الصحفيين، بينما رصدت نحو 37 انتهاكاً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة.

وأشار التجمع الإعلامي إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية تنوعت خلال شهر آذار الماضي بالاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاعتداء المباشر والتهديد واستهدافهم بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومنعهم من السفر والتغطية والتضييق على عملهم.

وجاءت الانتهاكات "الإسرائيلية" على النحو التالي: (1) تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي أحمد فتحي الخطيب (30عاماً) من بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، وذلك للمرة الثانية على التوالي مدة أربعة أشهر، و(27) إصابة بالرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة، و(1) التحريض على الإعلام والمتمثل باعتبار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قناة الأقصى قناة إرهابية.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فقد تصاعدت تلك الانتهاكات وخاصة تلك المتمثلة في سياسة الاستدعاء والاحتجاز والاعتداء بالضرب ومصادرة الأجهزة، حيث تم رصد (37) انتهاكاً بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، وهو ما يشكل زيادة حادة وملحوظة في انتهاك حرية الصحافة.

وطالب، التجمع الإعلامي بضرورة وضع حد للانتهاكات الداخلية المتزايدة بحق الصحفيين مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ارتفاع اعداد الصحفيين المحتجزين وزيادة التهجم عليهم جسدياً ومعنوياً وعرقلة عملهم ومصادر معداتهم.

وفيما يلي سرد بأبرز تلك الانتهاكات:

أولا: الانتهاكات الإسرائيلية:

2/3/2019: قوات الاحتلال تستهدف المصور محمد الدويك مراسل وكالة اتحاد برس بطلق مطاطي بالقدم، خلال تغطيته مسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة.

7/3/2019: نتنياهو يوقع أمرًا بإعلان قناة الأقصى الفضائية منظمة "إرهابية".

8/3/2019: إصابة الصحفية آيات عرقاوي بعيار مطاطي في القدم خلال تغطية مواجهات بيت سيرا غرب رام الله .

8/3/2019: قوات الاحتلال واصلت استهداف الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة، حيث أصيب المصور في وكالة كنعان ياسر ممدوح يوسف الفاضي (34 عاماً)، بعيار ناري في القدم اليمنى، خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق خانيونس.

8/3/2019: اصابة المصور الصحفي الحر حسام صالح أحمد العدلوني (31 عاماً)، بقنبلة غاز مباشرة في الفخذ الأيسر، خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق محافظة خان يونس،

8/3/2019: اصابة المصور الصحفي ساري جمال محمد منصور، (27 عاماً)، بشظايا في كلا اليدين، خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق البريج في المحافظة الوسطى..

8/3/2019: إصابة الصحفي ابراهيم ابو مسة بقنبلة غاز، أثناء تغطيته فعاليات مسيرات العودة في جمعة المرأة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

9/3/2019 اصابة الصحفي حسام القاضي برصاصة بالقدم اطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق خانيونس.

19/3/2019: محكمة عوفر الإسرائيلي تجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي أحمد فتحي الخطيب(30عاماً) من بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مدة أربعة أشهر.

22/3/2019: اصابة مصور وكالة الاناضول علي جاد الله بشظية رصاصة في ذراعه أطلقتها قوات الاحتلال صوبه أثناء تغطيته فعالية مسيرة العودة شرق قطاع غزة.

22/3/2019: الاحتلال الإسرائيلي يصيب الصحفي هاشم السعودي مراسل إذاعة الإسراء في غزة برصاصة في قدمه أثناء تغطيته فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة.

22/3/2019: اصابة الزميل الصحفي إسماعيل أبو عمر مراسل إذاعة الاقصى بقنبلة غاز في القدم شرق خانيونس جنوب القطاع أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

22/3/2019: تعرض العديد من الصحفيين للإصابة جراء استنشاق الغازات السامة التي يطلقها جنود الاحتلال على المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

22/3/2019: قوات الاحتلال تعتدي على مصور فضائية فلسطين محمد عناية أثناء تغطية مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية.

22/3/2019: قوات الاحتلال تعتدي على نضال اشتية مصور الوكالة الصينية أثناء تغطية مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية.

22/3/2019: قوات الاحتلال تعتدي على جعفر اشتية مصور الوكالة الفرنسية أثناء تغطية مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية.

27/3/2019: إصابة مصور وكالة "وفا" بهاء نصر، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة اتجاه الطواقم الصحفية والطبية المتواجدة في المكان.

27/3/2019: اعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين المتواجدين على بوابة جامعة بيرزيت شمال البيرة، وأطلق صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وهددوهم بإطلاق النار عليهم إذا لم يغادروا المنطقة، ومنعوهم من تغطية أحداث كانت في المكان.

29/3/2019: إصابة المصور الصحفي محمد أبو سلطان بشظايا طلق ناري في البطن خلال تغطيته لتجهيزات انطلاق فعاليات مليونية العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

30/3/2019: إصابة الصحافية دالية الخوالي بقنبلة غاز في منطقة ملكة شرق مدينة غزة أثناء تغطيتها الصحفية لمسيرة مليونية الأرض والعودة.

30/3/2019: إصابة الصحفي علاء عبدالفتاح النملة بقنبلة غاز بقدمه أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهه أثناء تغطيته الصحفية لمسيرات مليونية الأرض والعودة شرق رفح.

30/3/2019: اصابة الصحفي المصور عبدالله عزارة بقنبلة غاز في الرقبة شرق البريج أثناء تغطيته الصحفية لمليونية الأرض والعودة.

30/3/2019: إصابة المصور الصحفي محمد قنديل بقنبلة غاز في قدمه أثناء تغطيته مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار شرق رفح.

30/3/2019: نجاة المصور الصحفي وليد أبو روك من قنبلة غاز مباشرة أدت الى كسر عدسة الكاميرا شرق قطاع غزة.

30/9/2019: إصابة الصحفي محمد أبو حية بعيار معدني أثناء تغطيته مليونية الأرض والعودة شرق المحافظة الوسطى.

30/9/2019: إصابة الصحفي محمد بلور بعيار معدني أثناء تغطيته مليونيةالأرض و العودة شرق المحافظة الوسطى.

30/9/2019: إصابة الصحفي محمد اللوح مراسل إذاعة صوت الوطن بالاختناق بالغازات السامة أثناء تغطيته مليونية الأرض والعودة شرق المحافظة الوسطى.

30/3/2019: إصابة المصور الصحفي بلال الدربي بقنبلة غاز في الوجه أثناء تغطيته مليونية الأرض والعودة شرق رفح.

ثانيا: تفاصيل الانتهاكات الداخلية:

3/3/2019 الاجهزة الأمنية الفلسطينية (جهاز المخابرات) في طولكرم، تعتقل الصحفي حازم ناصر بعد مداهمة منزل ذويه في شويكة وتفتيشه بشكل دقيق، ومصادرة بعض مقتنياته الشخصية.

5/3/2019: الاجهزة الأمنية الفلسطينية (جهاز الأمن الوقائي) ينقل مراسل وكالة شهاب عامر ابو عرفة الي مقر الجهاز في رام الله دون ابلاغ عائلته وذلك بعد اعتقاله عقب مداهمة منزله في الخليل.

7/3/2019: محاكم السلطة في رام الله واريحا تمدد حبس الصحفيين حازم ناصر وعامر ابو عرفة .

11/3/2019: محكمة الصلح في رام الله تقرر تمديد اعتقال الصحفي عامر ابو عرفة لمدة 15 يوما.

11/3/2019: الاجهزة الامنية في غزة تعتقل الصحفي حمزة جمال حماد على خلفية منشورات على صفحة الفيس بوك.

14/3/2019: محكمة الصلح في رام الله تقرر الافراج عن الزميل الصحفي عامر ابو عرفة بكفالة مالية بعد اعتقاله لدى جهاز الامن الوقائي .

14/3/2019: الاجهزة الامنية في غزة تعتدي على مدير تحرير بوابة الهدف الزميل الصحفي سامي عيسى وتصادر جهازه الخلوي أثناء تغطيته مسيرة شعبية في غزة في دير البلح وسط قطاع غزة

15/3/2019: الاجهزة الامنية في غزة تشن حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين، حيث اعتقلت الصحفي معين محسن في مركز شرطة جباليا، وفهد الخالدي، ومعين فرج الله.

15/3/2019: الأجهزة الامنية في دير البلح تعتدي بالضرب على الصحفي أحمد زقوت، والصحفي أسامة الكحلوت مراسل دنيا الوطن بعد مداهمة منزله ومصادرة أجهزة الحاسوب والهاتف الخلوي.

15/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الصحفي مطر الزق المحرر في وكالة فلسطين اليوم خلال مداهمة منازل عائلته في حي الشجاعية.

15/3/2019: الأجهزة الامنية في غزة تستدي الزميل الصحفي هاني الأغا عضو المكتب الحركي للصحفيين لمراجعة مقراتها الأمنية في خانيونس.

15/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الزميل الصحفي محمود اللوح مراسل إذاعة صوت الشعب في غزة.

15/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتدي بالضرب بالهراوات على الصحفية طيف عصام البحيصي مراسلة وكالة شرق من مخيم دير البلح أثناء تغطية صحفية.

15/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الزميل الصحفي "مصطفى الدحدوح" مسؤول قسم التحقيقات الاستقصائية لجمعية مناصرة حقوق الإعلاميين في فلسطين.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الصحفي ماجد قديح.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل المصور الصحفي بشار طالب.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل المصور الصحفي عاصم شحادة مصور الوكالة الوطنية للإعلام.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل كلاً من أسامة أبو سكران، وأمجد حلس (طلبة إعلام).

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تداهم منزل الناشط الصحفي أحمد سهمود وتعتقل شقيقه في محاولة للضغط على أحمد لتسليم نفسه وهو ما تم بالفعل.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الزميل رأفت القدرة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المحافظات الجنوبية.

16/3/2019: عناصر مسلحة تقتحم منزل الصحفي والناشط محمود الشافعي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في محاولة لاختطافه.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الناشط الشبابي عامر بعلوشة من منزله في شمال قطاع غزة.

17/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة اعتقال المصور الصحفي إيهاب فسفوس (مصور حر) أثناء عمله الصحفي.

17/3/2019: الأجهزة الامنية في غزة تعتقل الصحفي صالح ساق الله بعد مداهمة منزله في مدينة غزة.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل المصور الصحفي محمد الجيش ومساعده خلال تغطية قرب شارع الجلاء بغزة.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل الزميل الصحفي محمد عبد السلام الأشقر.

16/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتدي على الزميل الصحفي حسيب الوزير.

17/3/2019: الأجهزة الأمنية في غزة تعتقل طاقم قناة الكوفية أثناء عملهم الميداني بمدينة غزة. اعتقال أثناء تصوير برنامج المنصة بالجندي المجهول وهم الزميل أحمد الحلو، والزميل المصور عامر السلطان.

18/3/2019: الأجهزة الأمنية تصادر هاتف المحمول وكاميرا التصوير الخاصة بالصحفية نور النجار.

20/3/2019: الأجهزة الأمنية تعتقل الصحفي حمزة جمال حماد من منزله.

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