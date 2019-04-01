سلطة النقد توضح نسبة الخصم من رواتب موظفي السلطة غداً

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن البنوك ستخصم 50% من قيمة الدفعة المحولة على رواتب الموظفين المقرر صرفها عن شهر آذار الماضي، يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت وزارة المالية في رام الله في بيان، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.

في السياق، أكد البيان أنه "لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا".

وكانت وزارة المالية والتخطيط أعلنت اليوم الاثنين، عن صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر آذار يوم غد الثلاثاء الموافق 02/04/2019.

وأضافت، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.