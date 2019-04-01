ميلادينوف يلتقي هنية لبحث التطورات في غزة

أفادت مصادر إعلامية، بأن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف التقى ظهر اليوم الاثنين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأوضحت المصادر، بأن ميلادينوف سيلتقي هنية في بيته غرب مدينة غزة، وسيناقش التطورات في قطاع غزة، بعد حالة التوتر التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، بعد مغادرة الوفد الأمني المصري.

وقد وصل نيكولاي ميلادينوف لقطاع غزة اليوم الاثنين عبر معبر بيت حانون "إيرز"، ومن المتوقع أن يعقد ميلادينوف لقاءات مع المسؤولين والجهات المختلفة في غزة.