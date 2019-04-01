80 مستوطنا وشرطيا إسرائيليا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 37 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضح أن 43 عنصرًا من شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد، وتجولوا في باحاته، كما تجول ضباط الشرطة في داخل مصلى باب الرحمة شرقي الأقصى.