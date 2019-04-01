"التربية" تعلن عن منح دراسية في رومانيا وبنغلاديش

أعلنت وزارة التربية و التعليم العالي عن توفر عدة منح دراسية في رومانيا للعام 2019/2020 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الاختصاص العالي في الطب البشري، الاختصاص العالي في طب الأسنان، والماجستير والدكتوراه لتخصصات الهندسة).

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية بمجال البكالوريوس للفتيات فقط مقدمة من جامعة ِAsian University for Women في بنغلاديش.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.