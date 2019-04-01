ملادينوف يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، صباح اليوم، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".

ووفق المصادر الصحفية، فإن ملادينوف سيعقد لقاءات مع المسؤولين والجهات المختلفة في غزة ، في أعقاب حالة التوتر التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وتأتي زيارة ملادينوف الى غزة ، بعد مغادرة الوفد الأمني المصري غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، في إطار جولة مكوكية يجريها منذ أيام لاستكمال تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب حدود غزة مع إسرائيل.