الجزائر تمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع والهبوط

أفادت تقارير اخبارية بأن الجزائر قررت صباح امس الأحد منع الطائرات الخاصة من الإقلاع والهبوط بمطاراتها، على خلفية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وذكرت صحيفة ” الوطن” في موقعها الالكتروني أن القرار يخص الطائرات التي يملكها أشخاص معنويون وطبيعيون الذين يعملون في مطارات بمناطق بترولية جنوبي الجزائر، وفي مطارات أخرى.

وأوضحت أن القرار يشمل نحو 40 طائرة مملوكة لمجموعة ” راد ماد”، وشركة “اير اكسبريس”، وأيضا طائرتين خاصتين لرجلي أعمال مسجلتين في الولايات المتحدة وإسبانيا.

من جهته، قال الموقع الاخباري الإلكتروني ” كل شيء عن الجزائر”، أن سلطات الطيران المدني قررت منع جميع الطائرات الخاصة من الطيران، سواء المسجلة في الجزائر أو في الخارج.

واعتبر الموقع القرار جزءا من التدابير التي اتخذتها السلطات لمنع الشخصيات ورجال الأعمال من الفرار الى خارج الوطن، للهروب من التحقيقات المحتملة في قضايا الفساد، أو لتورطهم في الأزمة السياسية الحالية.