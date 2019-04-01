التلفزيون "الإسرائيلي":توقعات بحرب واسعة في الصيف مع قطاع غزة

اخبرت قيادة جيش "الاحتلال" سكان مستوطنات غلاف غزة انه لن يكون هناك هدوء مطلق مع فطاع غزة، بينما توقع معلقون في غزة ان مواجهة عسكرية ربما تقع في الصيف كما نقل التلفزيون "الإسرائيلي".

وتحدث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، هارتساي هاليفي قائلا : "لن يكون هناك سلام ، سنظل نواجه تحديات ، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات".

ويأتي ذلك وسط توصل حماس واسرائيل بوساطة مصر الى تفاهمات مضمونها ان الهدوء يقابل بهدوء. وافادت مصادر عبرية ان الوفد الامني المصري سيعود قريباً برد الى "إسرائيل".

في غضون ذلك قالت مصادر "إسرائيلية" انه بالرغم من اطلاق النار من قطاع غزة الا ان التسهيلات لقطاع سيتم توسيعها وستتضمن توسيع منطقة الصيد.

ومن المتوقع وفق ما افاد تلفزيون "كان" الاسرائيلي ان تصادق "إسرائيل" هذا الأسبوع أيضا على تحويل المنحة القطرية الى غزة، كجزء من اتفاقات سابقة بينها وحماس بوساطة مصرية وقطرية.

إضافة لذلك تدرس إسرائيل المصادقة على زيادة المنحة القطرية، وذلك بعد ان أعربت قطر عن استعدادها لزيادة المبلغ المحول الى غزة ليصل الى 40 مليون دولار.