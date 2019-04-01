اليوم : الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في غزة

من المقرر أن يسمح الاحتلال "الإسرائيلي" للصيادين بدخول البحر، اعتبارا اليوم الاثنين، بعد منعهم على مدار اسبوع.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في تصريحات صحفية: "سيتم السماح للصيادين بدخول البحر مع توسيع مساحة الصيد ابتداء من اليوم الساعة 6 صباحا".

وأشار بكر إلى أن المسافات البحرية المسموح الصيد بها تختلف من منطقة لأخرى . مضيفا" ان مسافة الصيد المعمول بها من شمال قطاع غزة الى الميناء ٦ اميال بحرية ومن الميناء الى وادي غزة ١٢ ميل بحري ومن وادي غزة الى خان يونس ١٥ ميل بحري ومن خان يونس الى رفح ١٢ ميل بحري."

وتأتي خطوة إعادة فتح البحر امام الصيادين بعد يوم من اعادة فتح المعبرين "بيت حانون للافراد "كرم ابو سالم التجاري".

وكانت سلطات الاحتلال اغلقت معابر قطاع غزة والبحر قبل اسبوع بعد صاروخ تل ابيب وجولة التصعيد الاخيرة.

وتوصلت حركة حماس و"إسرائيل" إلى تفاهمات بوساطة مصرية، تخفف بموجبها "إسرائيل" من الحصار، فيما تعمل حركة حماس على تهدئة القطاع.