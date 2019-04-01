اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة في الضفة المحتلة وأجرت عمليات دهم واعتقال فيها.

ووفق المصادر المحلية، فإن مدينة جنين شهدت اعنف المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خاصة في محيط مقهى دمشق فيما جرى اعتقال الأسير المُحَرَر مناضل ناجي قبها، كما أُصيب الشاب وليد السعدي برصاصة مطّاطية في ساقه.

وفي نابلس داهم جنود الاحتلال شارع كشيكة ومنطقة راس العين وسط اطلاق قنابل الصوت فيما جرى اقتحام عدة منازل في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد غازي، وطارق ابو سرور من مخيم عايدة شمال بيت لحم، و الأسير المحرر أحمد سلامة أبو راس من منزله في قرية الطبقة بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، وجهاد الطيطي من مخيم العروب واحمد ابو عواد من مخيم الفوار و الشاب براء أحمد حوراني من منزله في مدينة قلقيلية والشاب عارف ايمن حج محمد بيت فوريك بنابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال "ضاحية السلام" في بلدة عناتا شمال شرق القدس، واقتحمت ايضا قرية العيساوية، ونفذت حملة اعتقالات لشبان من القرية عرف منهم: مصعب محيسن، محمد موسى مصطفى، وصالح ابو عصب.