طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار بغزارة

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم الاثنين، غائمًا وباردًا الى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديدة البرودة ،وتسقط بإذن الله امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديدة البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ،ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفاً ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من خطر: تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح ، تدني مدى الرؤيا الافقية، التزحلق على الطرقات.