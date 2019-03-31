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القناة الثانية تتساءل: ماذا سيحدث لو عاد الوفد المصري لغزة برد سلبي ؟

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:48 - 31 مارس 2019
مسيرات العودة يوم الارض ‫ مسيرات العودة يوم الارض ‫
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ذكرت القناة الثانية العبرية خلال تقرير اعدته عن احداث امس، "مسيرة العودة" بان قائد  المنطقة الجنوبية هرتسي هليي التقى اليوم مع  ضباط امن المستوطنات في غلاف غزة قائلا لهم: " إنه لن يكون هناك هدوءً كاملاً مع غزة، و لا زالت امامنا  تحديات وعلى الجيش ان يكون مستعداً لجميع السناريوهات مع قطاع غزة".

 وحسب القناة الثانية، فلا زالت الاتصالات بين حكومة نتنياهو وحماس مستمرة عبر الوساطة المصرية.

و تابع يقول: " لقد غادر اعضاء الوفد المصري صباح اليوم الاحد قطاع غزة وقريبا سيعود الوفد وهو يحمل الرد الاسرائيلي".

و أشار الى أن كلمة المفتاح في الفترة المقبلة بين غزة و"اسرائيل" ستحمل طابع التوتر، حيث أن حماس تقول الان الاختبار  لدى "اسرائيل"، بعد أن اوفت بتعهداتها.

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