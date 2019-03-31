أردوغان يعلن حصول حزبه على أغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، فوز حزبه العدالة والتنمية بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية فوز المعارضة في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في خطاب بإسطنبول، "حزبنا حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية، كما فاز تحالف الجمهور في الانتخابات"، مردفا "الخسارة والفوز تقدير شعبنا".

وتابع أردوغان أن "نتائج الانتخابات في شرق وجنوب شرق تركيا مهمة للغاية وإخواننا الأكراد لم يسلموا إرادتهم للتنظيم الإرهابي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الانتخابات المقبلة ستجرى في شهر حزيران/يونيو من عام 2023".

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية فوز حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، بينما ذكرت قناة تلفزيون "إن.تي.في" التركية أن مرشح حزب المعارضة الرئيسي في العاصمة أنقرة حافظ على تقدم ضئيل في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا اليوم الأحد بعد فرز أكثر من 75 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

وأوضحت القناة أن منصور يافاش مرشح حزب الشعب الجمهوري لمنصب رئيس بلدية أنقرة حصل على 49.8 بالمئة من الأصوات مقابل 47.8 لمنافسه محمد اوز هسكي مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، وإيي، والشيوعي التركي، والوطن.