مالية غزة تقرر صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المفصولة رواتبهم

وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المفصولة رواتبهم من رام الله وما زالوا على رأس عملهم في غزة.

وأوضح وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي في تصريحات صحفية، عن توجه وزارة المالية صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المفصولة رواتبهم وما زالوا على رأس عملهم.

وأشار الكيالي، إلى أن أن الوزارة طلبت من الموظفين تسليم بياناتهم وحساباتهم البنكية للشؤون الإدارية في وزاراتهم، لافتة أنها ستعمل على صرف السلفة خلال الأسبوع الحالي.

وبيّن أن قيمة السلفة المالية ستكون بقيمة (1200) شيكل، وسيتم توزيعها بعد تسّلم الوزارة لبيانات موظفي السلطة.