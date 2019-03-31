مواقع التواصل "تسخر" من القمة العربية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات الساخرة على القمة العربية، المنعقدة في تونس اليوم الأحد.

وتعددت التعليقات والتغريدات من المتابعين للقمة العربية، ما بين ساخر وناقد ومستنكر للتصريحات المنطلقة من أفواه الزعماء والتي تمثل حبرا على ورق دون تطبيق أو تغير في السياسات كما يرى المتابعون.

كما التقط النشطاء عدة سقطات لرؤساء عرب، و أخطاء وقعوا بها اثناء كلماتهم التي ألقوها في القمة.

و سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعدما أخطأ في تاريخ انطلاق ما تعرف بـِ “عاصفة الحزم” التي أعلنها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في 2015 بزعم تحرير اليمن من “الحوثيين الانقلابيين”.

وظهر “هادي” في المقطع المتداول على نطاق واسع، وهو يتحدث بكلمته في القمة العربية بتونس، الأحد، ويقول ضمن حديثه إن “عاصفة الحزم” انطلقت في ٢٦ مارس عام 1915.

كما وصف آخرون هذه القمة بأنها “قمة الزهايمر” وذلك بسبب خطأ الرئيس التونسي هو الآخر في اسم الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن أثناء التقديم لكلمته، حيث نسبه لعائلة “آل ثاني” بقطر.

وتداول ناشطون أيضا، صورة أظهرت وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، وهو نائم خلال القمة العربية التي دورتها الثلاثين في العاصمة التونسية الأحد.

وخلال كلمة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع انطلاق أعمال القمة، ظهر الوزير وهو نائم ويغط في سبات عميق كما هو واضح من الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام العربية.

وانطلقت، الأحد، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بتونس بمشاركة الزعماء العرب، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتى تناقش عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

الصمت في بعض المواقف "حكمة" و "هيبة"



في رأيي الشخصي . . أن تصمت وأن لا "تهايط" وتخدع نفسك وغيرك بإلقاء بيان لا يعكس واقع الحال ولا يغني ولا يسمن من جوع، أفضل وأكثر مصداقية للمواطن العربي الموجوع على حال الأمة العربية المُشتتة!#القمة_العربية#القمة_العربية_تونس_2019 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٣١ مارس ٢٠١٩