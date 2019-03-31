القوى الوطنية بغزة توجه رسالة للقمة العربية المنعقدة بتونس

وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الأحد، رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في تونس.

وقالت القوى في بيانها:" نؤكد رفضنا الكامل لصفقة القرن الأمريكية وتطبيقاتها على الأرض، وندعو للتصدي لها عربياً واسلامياً، فخطرها ليس قاصراً على فلسطين بل على الأمة بأكملها".

وطالبت القوى القمة العربية بتوفير شبكة الأمان المالي للشعب الفلسطيني بعد السطو الإسرائيلي على أموال الشعب الفلسطيني، داعية للعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.

وفيما يلي نص رسالة القوى كاملة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في تونس

السادة الرؤساء والملوك أصحاب الجلالة والسمو من الملوك والامراء

السيد الامين العام للجامعة العربية د-احمد ابو الغيط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتوجه لاجتماعكم الموقر بالتحية والتقدير ونحن نحيي الذكري الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد والذي تعرض فيه أبناء شعبنا للقتل المباشر من قبل الاحتلال الصهيوني لرفضهم سياسة نهب وسرقة أراضيهم علم 1976 لذا شرعنا في قطاع غزة بمسيرات" العودة وكسر الحصار" السلمية منذ عام سبق لُنسمع صوتنا العالم بإننا لن نسلم بتصفية مشروعنا الوطني الفلسطيني مهما كلفنا ذلك مستندين لموقف امتنا التي ننتمي اليها حيث تحظى القضية الفلسطينية بالأولوية لدي سيادتكم وهي قضية العرب الأولى التي لا تنازل عنها . وعليه فأننا نؤكد على :-

1-رفضنا الكامل لصفقة القرن الأمريكية وتطبيقاتها على الأرض وندعوا للتصدي لها عربيا واسلاميا فخطرها ليس قاصرا على فلسطين بل على الامة بأكملها.

2- رفضنا الكامل للقرار الأمريكي بالسيطرة الاسرائيلية على هضبة الجولان السورية والتأكيد على أنها أراضي سورية عربية محتلة منذ عدوان الرابع من حزيران عام 1967، وتجديد الرفض أيضاً للقرار الأمريكي حول القدس ورفض الموقف الامريكي باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية لها .

3- رفضنا التطبيع مع الاحتلال وندعوا الى تضييق الخناق عليه باعتباره قوة احتلال ونطالب سيادتكم باتخاذ قرار بالمقاطعة الشاملة مع هذا العدو .

4-القدس – ندعوكم لاتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة للتصدي لما ما يقوم به الاحتلال من اقتحامات لباحات المسجد الأقصى والحفريات تحت قبة الصخرة وإغلاق بواباته وخاصة باب الرحمة والعمل على تهويد القدس , أن القدس أمانة في أعناقكم وبحاجة إلى موقف يحمي ويصو ن مقدساتنا المسيحية والإسلامية ومجابهة كل هذه السياسات بشكل عملي .

5-نطالب سيادتكم بتوفير شبكة الأمان المالي للشعب الفلسطيني بعد السطو الاسرائيلي على أموال الشعب الفلسطيني .

6-ندعوا سيادتكم لدعم الجهود المصرية عبر دوركم العروبي المعهود من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية ومغادرة حالة الانقسام، والتدخل لوقف عذابات اسرانا بسجون الاحتلال الذين يتعرضون اليوم لاعتداءات متواصلة

7-ندعوا سيادتكم لإنهاء الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في القدس والضفة والتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الصامدين في الارض المحتلة 48

8-ندعوكم الى اتخاذ موقف لتخفيف معاناة شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء المؤقت في الدول العربية الشقيقة فهم ضيوف بانتظار ساعة العودة الى فلسطين

ختاماً نتمنى التوفيق لهذه القمة والسداد للمشاركين فيها وكلنا ثقة برجاحة الموقف المدافع عن قضايا الامة ومصالحها الاساسية وفي المقدمة في القضية الفلسطينية .

والسلام عليكم ورحمة الله

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية

قطاع غزة

الاحد31-3-2019