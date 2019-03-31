موغيريني: لا نعتزم الاعتراف بـ"سيادة إسرائيل على أراضي 1967"

جددت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967".

وقالت موغيريني خلال قمة الجامعة العربية في تونس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يقف معارضًا لقرار الولايات المتحدة الذي "اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية".

وأشارت إلى أنه "سيبقى متمسكًا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967"، معتبرة أن "تجاهل القرارات الدولية حول الجولان ليس حلًا".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرًا على قرار ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري، مثيرًا بذلك موجة تنديد عربية ودولية كبيرة.