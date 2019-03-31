الاحتلال يبعد 3 مقدسيين عن الأقصى

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأحد، 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة تراوحت بين 15 يوما و6شهور.

وتسلم الحارس وسام الحشيم عصر اليوم قرارًا يقضي بابعاده عن الأقصى ومحيطه لمدة 15يومًا.

وكان اعتقل حشيم صباحًا عقب فتحه الباب الرئيس لمصلى باب الرحمة في الأقصى.

كما تسلم الشاب جهاد ناصر قوس (25 عامًا) قرارًا بالإبعاد الإداري عن الأقصى لمدة 6 شهور، من مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس.

وكانت شرطة الاحتلال أبعدت جهاد قوس عقب أحداث فتح مصلى باب الرحمة لمدة أسبوع.

وتعرض قوس منذ عام 2014 للابعادات الإدارية عن الأقصى عدة مرات، وبلغت حصيلة ابعاده 15 شهرًا.

في السياق، تسلم المقدسي يوسف الحواش اليوم قرارًا يقضي بابعاده عن الأقصى لمدة 3 شهور.