مؤتمر إسرائيلي يطالب بتعويض700 الف يهودي هاجروا من دول عربية

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

في ما يبدو محاولة استباقية لإمكان طرح «التعويض» المالي على اللاجئين الفلسطينيين، بادرت وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية إلى عقد مؤتمر مساء أول من أمس، بمشاركة «منظمات اليهود المهاجرين من الدول العربية»، تحت عنوان المطالبة بتعويض نحو 700 ألف يهودي هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل عام 1948، عن ممتلكاتهم في مسقط رأسهم. وتقدر أوساط إسرائيلية هذه الممتلكات بـ16 الى 20 بليون دولار.

وقال المدير العام للوزارة إن «من حق اليهود الحصول على تعويضات مالية عن ممتلكاتهم بصفتهم لاجئين». وأضاف: «من المثير للغرابة أن مجلس النواب الأميركي اعترف باليهود الذين غادروا الدول العربية كلاجئين يحق لهم استرجاع ممتلكاتهم، بينما الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ مثل هذا القرار بعد». وتابع أن المؤتمر يشكل نقطة انطلاق لمشوار طويل «من أجل استرداد حقوقنا».