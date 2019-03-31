لا تلجأ لهاتين المادتين في التحلية بدل السكر

ربما يصنف السكر المضاف بأنه أحد أسوأ العناصر في النظم الغذائية الحديثة خاصة وأنه يرتبط بالعديد من الأمراض ومنها البدانة وأمراض القلب والسكري والسرطان.

ولا يحتوي السكر على أي فائدة صحية، فلا يوجد به بروتين ولا دهون ضرورية ولا معادن، بل توجد قائمة طويلة من الأسباب التي تدعو لتجنبه.

ويلجأ البعض إلى مواد بديلة للتحلية لكنها ليست جمعيها صحية بالضرورة بل ان أضرار بعض هذه الأنواع أكثر من نفعها لدرجة تجعلها أخطر من السكر ومنها نكتار الأغافي، وشراب الذرة المشبع بالفركتوز.

قال موقع "هيلث لاين" إن نكتار الأغافيAgave Nectar الذي ينتج من نبات الأغافييتم تسويقه في الغالب على أنه بديل صحي للسكر لكنه ربما يكون واحدا من أبرز مواد التحلية غير الصحية في الأسواق حاليا.

ويحتوي نكتار الأغافي على 85 بالمئة فركتوز وهي نسبة أعلى بكثير من السكر العادي الذي يسجل 53 بالمئة، وتسهم الكميات الكبيرة من الفركتوز في الإصابة بالبدانة وغيرها من الأمراض.

وشراب الذرة المشبع بالفركتوز مادة تحلية يشيع استخدامها لتحلية الأطعمة المطبوغة والمشروبات وكما يدل اسمها فهي غنية بمادة الفركوتوز أيضا.

وقال هيلث لاين إن شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة وغيره من المشكلات الصحية الخطيرة مشيرا إلى أنه ضار بالصحة شأنه شأن السكر ونصح بالابتعاد عنه.