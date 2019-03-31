برشلونة يسعى وراء نجم مانشستر يونايتد في صفقة مجانية

يسعى نادي برشلونة الإسباني لضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خوان ماتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن صفقة مجانية.

وذكرت صحيفة " the sun" البريطانية في تقرير نشرته، فالفريق الكتالوني ينوي ضم الإسباني خوان ماتا، لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما، والذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق لتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة يعتقدون أن خوان ماتا سيكون صفقة مفيدة للنادي، وسيعزز الخيارات في وسط الملعب، بالإضافة إلى أن الصفقة ستكون مجانية، ولن يتحمل النادي سوى راتب اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت بالفعل، وأن ماتا يريد الحصول على عقد لمدة عامين، إلا أن برشلونة عرض عليه عقدا لمدة عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني قد يمنح ماتا عقدا لمدة عامين، لأنه في هذه الحالة سيتمكن من بيعه والاستفادة منه ماديا في حالة عدم انسجامه مع الفريق في الموسم الأول له مع برشلونة.

يذكر أن ماتا سبق له اللعب مع ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في فرق الشباب مابين عامي 2003 و2007، قبل أن ينتقل إلى صفوف فالنسيا، ومن ثم الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي، ومنه إلى مانشستر يونايتد.