بقلم مدرب ليفربول: هذا هو السبيل الوحيد لهزيمة توتنهام



قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إن فريقه يحتاج لمواصلة العمل بنفس الطريقة التي ساعدته في الفوز بآخر 3 مباريات له قبل التوقف الدولي الأخير، وذلك قبيل المراحل الحاسمة من الموسم التي تبدأ بلقاء توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

يشار إلى أن "الريدز" حقق 3 انتصارات متتالية قبل التوقف الدولي على حساب بيرنلي وبايرن ميونخ الألماني وفولهام، ليواصل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي عموده بمجلة ليفربول قبيل مواجهة توتنهام الأحد، كتب كلوب قائلا: "مباراة اليوم إحدى أقوى المباريات في الكرة الإنجليزية. لطالما كانت مباريات ليفربول وتوتنهام مثيرة للغاية، ولا شك أن مباراة اليوم ستكون كذلك أيضا".

وأضاف المدرب الألماني: "نحن وتوتنهام نخوض هذه المباراة بعد العودة من التوقف الدولي، لذلك أعتقد أن النتائج التي حققها كلانا قبل التوقف لن تكون ذات تأثير كبير. أرى أن الفريقين لديهما قائمة تستطيع تحقيق الفوز في أي وقت بغض النظر عن حالة الفريق".

وتابع: "من جانبنا، كان الأسبوع الذي سبق التوقف الدولي جيدا بالنسبة لنا، والجميع شاهد كيف استخدمنا كل أوراقنا المتاحة لتحقيق الفوز تلو الآخر. منذ آخر مباراة لعبناها في أنفيلد، حققنا فوزين في ميونيخ وضد فولهام، وأثبتنا فيهما أننا نتمتع بجودة عالية".

واعتبر كلوب أن الطريقة الوحيدة لعبور الخصم اللندني العنيد، هي "الاستمرار في العمل بنفس الطريقة خلال الفترة المتبقية من الموسم ومحاولة الفوز بشتى الطرق وتحت أي ظروف".

وقال إنه "رغم التعثر قليلا أمام بايرن ميونيخ وفولهام، فإن فريقه استطاع العودة والخروج بنتيجة إيجابية أبقته في المنافسة على البطولات".

وسيعني التعثر بالنتيجة الأحد أمام توتنهام ابتعاد "الريدز" عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيعطي المنافس مانشستر سيتي فرصة ذهبية للبقاء في الصدارة.