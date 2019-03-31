أمير قطر يغادر القمة العربية... ماذا حدث داخل القاعة!

قالت وسائل إعلام تونسية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

وبحسب راديو "موزاييك" التونسي، فإن "الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية"، دون المزيد من التفاصيل.

​بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير البلاد المفدي يغادر مدينة تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين".

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا": قالت إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة، مؤكدا أن أمير قطر يرافقه وفد رسمي".

وانطلقت اليوم الأحد في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 للمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وبحثت القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود التسوية والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.