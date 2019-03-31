أكاديمي إماراتي ينتقد قرقاش بسبب تصريحه عن "إسرائيل"

وجه أكاديمي إماراتي انتقادا لوزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بسبب تصريحه الأخير عن العلاقات مع "إسرائيل".

وانتقد عبد الله اعتبار قرقاش أن مقاطعة "إسرائيل" خلال الفترة الماضية كان "خطأ".

وعلق: "حديث الوزير عن أن مقاطعة العدو الإسرائيلي كان خطأ، ودعوته لزيادة الاتصال مع هذا الكيان الاستيطاني السرطاني مؤسف، ويكافئ حكومة عنصرية لا تؤمن بحق شعب فلسطين في دولته المستقلة".

وبحسب عبد الخالق عبد الله، فإنه "لا يوجد تبرير سياسي للهرولة في اتجاه الإرهابي نتنياهو، وسيأتي اليوم الذي نأسف فيه على هذا النهج".

وأثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله ردود فعل من قبل مغردين، شددوا على رفض التطبيع مع "إسرائيل"، وأكدوا رفضهم لتغريدة قرقاش.

وأوضح ناشطون أن تصريحات قرقاش، التي أدلى بها لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، تنبئ بعلاقة علنية قريبة بين أبو ظبي و"تل أبيب".