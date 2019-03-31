جوتيريش: وحدة العالم العربي هو الضامن لاستقرار المنطقة

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، على التمسك بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال جوتيرش في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس: "نشدد على ضرورة حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والقدس عاصمة لهما" وفقاً لقوله.

وشدد على دعم وحدة الأراضي السورية، بما فيها هضبة الجولان.

واعتبر أن وحدة العالم العربي هي الضامن لاستقرار المنطقة ومنع التدخلات الخارجية.

ووصف الدعوة لمؤتمر وطني في ليبيا بأنه "مؤشر إيجابي".

كما دعا إلى دعم الجهود الدميقراطية في الجزائر.