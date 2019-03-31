هذا ما تنتظره حماس من الوفد المصري خلال الساعات والأيام القادمة

قالت حركة "حماس" اليوم الأحد، إنها "تنتظر من الوفد الأمني المصري جداول زمنية وبرامج واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت".

وأضاف المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح عبر حسابه في "فيسبوك"، "ليس أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات؛ وإن تنصل فمسيرات العودة متصاعدة وستظل ضاغطة حتى يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا".

وشدد على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية مصممون على إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت "وهو أمام اختبار حقيقي الآن".

وذكر القانوع أن التسهيلات المرتقبة والمشاريع المنوي تنفيذها في غزة ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها وحضور المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة تصعيد مع الاحتلال.

وقال: "نحن أمام مشاريع مختلفة وتسهيلات متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة فيما يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية الاستخدام، والعديد من المشاريع الإنسانية والبني التحتية".

وحيّت حماس شعبنا "الذي خرج أمس في مليونية العودة من كل مكوناته المجتمعية والشعبية والفصائلية والطواقم الطبية والإعلامية لانتزاع حقوقه من الاحتلال والمحافظة على ثوابته وللتأكيد على حق العودة".

يُشار إلى أن الوفد الأمني المصري غادر صباح الأحد، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" بعد إجرائه مباحثات مع الفصائل على مدار خمسة أيام، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار عن القطاع.

وضم الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ووكيل وزارة المخابرات العميد أحمد فاروق، والعميد محمد طوصن.

وتخلل أيام تواجد الوفد المصري في القطاع زيارة خاطفة إلى "إسرائيل" الخميس الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد غادر القطاع للقاء مسؤولين إسرائيليين لمتابعة جهود التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال.