محرك البحث "ستارت بيج" أفضل من غوغل

وفقا لنتائج اختبار أجرته الهيئة الألمانية لاختبار السلع على عشر محركات بحث تفوق محرك "ستارت بيج" على محرك غوغل (غيتي)

يعد محرك البحث “ستارت بيج” (Startpage) من أفضل محركات البحث من ناحية حفظ الخصوصية والأمان، وذلك بفضل أداة البحث الوصفي المستخدمة “لكسكويك” (lxquick).

وتقوم هذه الأداة بجمع النتائج من عدة محركات بحث، ومن ضمنها غوغل، وتصنيف المواضيع؛ لتظهرها للمستخدم لكن مع تصفح مجهول الهوية، ودون تتبع للمستخدم وتعريض هويته للاستغلال من قبل محركات البحث وشركات الإعلان.

تأسس محرك “ستارت بيج” على يد دافيد بودنيك عام 1998، ومملوك لشركة ستارت بيج الهولندية.

ويتفوق محرك البحث هذا على محرك بحث غوغل من حيث سياسات الخصوصية وحماية البيانات، وذلك وفقا لنتائج اختبار أجرته الهيئة الألمانية لاختبار السلع على عشر محركات بحث.

وأظهرت نتائج الاختبار أن محرك البحث “ستارت بيج” يمتاز بأمان نقل البيانات، كما أنه لم يُظهر أي عيوب في توضيحات سياسة الخصوصية، في حين أظهر محرك بحث غوغل أوجه قصور واضحة للغاية في سياسات الخصوصية، رغم تميزه من حيث نتائج البحث وسهولة الاستخدام.