كلمة شاملة لرئيس السلطة في القمة العربية

من المقرر أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس كلمة شاملة أمام القمة العربية الـ30 التي تنطلق أعمالها في العاصمة التونسية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية ظهر اليوم الأحد، تتضمن مجمل التطورات والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وقال د. مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لعباس في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إن كلمة عباس ستركز على المخاطر والتحديات التي تحدث في فلسطين وخاصة في القدس كما سيتحدث عن تهديدات الادارة الأمريكية بالنسبة للقدس واللاجئين والاستيطان والجولان.

وأضاف الخالدي أن عباس سيركز أيضا في كلمته على القرار الإسرائيلي بقرصنة أموال شعبنا وسيطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الامان المالية العربية والوفاء بالتزاماتها لدعم موازنة السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أن الكلمة ستتضمن أيضا العديد من المواضيع الخاصة بدعم القضية.

واشار إلى أن عباس سيعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش اعمال القمة أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي والمبعوث الروسي لعملية السلام وعدد من قادة الدول المشاركين بالقمة.

وكان عباس التقى أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الأمة الجزائري رئيس الوفد الجزائري إلى القمة عبد القادر بن صالح كما استقبل الرئيس، نائب رئيس وزراء سلطنة عمان ممثل السلطان قابوس للقمة العربية أسعد بن طارق.