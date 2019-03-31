الأسير المجاهد أحمد موسى يعلق إضرابه عن الطعام

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير المجاهد أحمد حسين داود موسى (41 عاماً) علق إضرابه عن الطعام بعد تأكيدات سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عنه بتاريخ 04/06/2019م.

وأشارت مهجة القدس أن الأسير موسى أنهى إضرابه مساء يوم الخميس وذلك بعد تعهد سلطات الاحتلال الصهيوني بالإفراج عنه بعد تمديده شهراً واحداً بعد انتهاء تمديده الإداري الحالي والإفراج عنه بتاريخ 04/06/2019م.

وأضافه مهجة القدس بأن الوضع الصحي للأسير أحمد موسى صعب للغاية، وفقد من وزنه ما يقارب 22 كيلو وحدوث مشاكل في القلب وضعف في الكلة.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير أحمد موسى بتاريخ 08/11/2018م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أحمد موسى ولد بتاريخ 15/09/1978، وهو متزوجة وأب لسبعة من الأبناء؛ وهو من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.