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بعد يوم ساخن...غزة تتصدر مجدداً

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 12:32 - 31 مارس 2019
نساء مسيرات العودة ‫(41878018)‬ ‫‬.JPG نساء مسيرات العودة ‫(41878018)‬ ‫‬.JPG
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طوى قطاع غزة بالأمس صفحة وصفقت بأخطر الأيام التي تمر على شعبنا منذ عدة اشهر وخاصة بعد ان مر يوم الثلاثين من مارس "يوم مليونية الأرض والعودة " دون ان يرتكب الاحتلال لمجازر كانت قد تحرف البوصلة نهائياً عن السلم وتدخل المنطقة في دوامة حرب مدمرة وتعيد للذاكرة ما حدث قبل أربعة أعوام .

مشهد الاعداد الكبيرة من المتظاهرين الغير مبالين بتهديدات قوات الاحتلال وقادتها بقتل المتظاهرين واستهدافهم دون تأني ، إضافة الى عدم اكتراثهم بمشاهد الدبابات المتراصة على الحدود ، يضع كلمة واحدة امام هذا الشعب الذي تحدى الصعاب منذ سنوات انه شعب قادر على الانتصار بأجساده دون الخشية من العتاد العسكري .

"لك الله يا غزة " هي كلمات الدعاء الوحيدة التي خرجت من بين انامل المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتعبيرهم عن عجز حكوماتهم ، وبقاء غزة هو مكان المفخرة الوحيد الباقي لدى العرب ، في حين انتفض المغردون  من غزة عن فخرهم لعزة غزة وتصدرها كرامة العرب.

أبو عمر اليماني وعبر حسابة على تويتر وخاصة بعد صواريخ المقاومة التي لم تغفل عن الرد على شهداء المسيرة قال " اللهم سدد اللهم نصرك الذي وعدت"

عزوز الفلاحي ، قال عجز الكلام عن وصفكم يا أبطال.

اما حبيب الاحرار فقال "ما شاء الله لا قوة إلا بالله ..اللهم النصر والتمكين لعبادك المستضعفين ياقوي ياعزيز..

د. وائل الزرد قال على حسابه على تويتر "من عزَمَ على مساندة ودعم أهل غزة فلن يعدَم الطريقة".

والقيادي في حركة حماس عزت الرشق  غرد "أن الذي يستطيع اخراج هذة الجماهير بهذة الاعداد الضخمة ويستطيع ان يضبطها هو الذي بيده مفاتيح السلم والحرب"

 

 

 

 

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