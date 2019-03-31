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نتنياهو: مستعدون للحرب علي غزة إن اقتضي الأمر 

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:36 - 31 مارس 2019
نتنياهو نتنياهو
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 قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس البرازيلي الذي يزور "اسرائيل"، أن قوات الاحتلال سبتقى على الحدود مع قطاع غزة.

ووفقاً لموقع مفزاك، قال نتنياهو للرئيس البرازيلي:" أنت تصل إلي "إسرائيل" في فترة متوترة لذلك أعطيت تعليماتي لإبقاء جميع قواتنا  حول قطاع غزة كالدبابات والمدفعية الثقيلة  وقوات المشاة وقوات سلاح الجو.

وأضاف: نحن جاهزون لأي سناريو إن تطلب الأمر  حتي لو كان الأمر معركة كبيرة ضد قطاع غزة  فسنفعل ما يجب فعله من أجل "إسرائيل".

وكانت "إسرائيل" قد أعدمت بالأمس أربعة مواطنين وأصابت العشرات خلال احياء فعاليات ذكرى يوم الأرض ومرور عام على مسيرات العودة. 

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