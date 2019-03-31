ما الوسيلة الجديدة التي استخدمها الاحتلال لتفريق المتظاهرين على الحدود؟

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استخدم وسيلة جديدةً لتفريق المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال إحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام أن جيش الاحتلال استخدم

"جهاز لضخ موجة صوت إزعاجية قوية".

وبينت المصادر العبرية، أن الاحتلال استخدم الوسيلة لتفريق المشاركين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت بالأمس 4 شهداء وأصابت العشرات بجراح بينهم حالات خطيرة، بعد أن أطلقت النار بشكل متعمد على المتظاهرين خلال إحياء فعاليات يوم الأرض والعودة.



