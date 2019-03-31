ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ما الوسيلة الجديدة التي استخدمها الاحتلال لتفريق المتظاهرين على الحدود؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:26 - 31 مارس 2019
جيش الاحتلال على حدود غزة جيش الاحتلال على حدود غزة
مشاركة

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استخدم وسيلة جديدةً لتفريق المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال إحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام أن جيش الاحتلال استخدم

"جهاز لضخ موجة صوت إزعاجية قوية".

وبينت المصادر العبرية، أن الاحتلال استخدم الوسيلة لتفريق المشاركين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت بالأمس 4 شهداء وأصابت العشرات بجراح بينهم حالات خطيرة، بعد أن أطلقت النار بشكل متعمد على المتظاهرين خلال إحياء فعاليات يوم الأرض والعودة.

آلية إسرائيلية
 

متعلقات