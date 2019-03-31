الهيئة الوطنية تحمل الاحتلال مسؤولية استهداف المدنيين

نعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الأحد، شهداء مليونية الأرض والعودة، الذين ارتقوا جراء القمع والارهاب الصهيوني الذي استهدف المدنيين الأبرياء أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.

وقد زفت الهيئة الوطنية في بيان صحفي، هؤلاء الشهداء الأبرار من أبناء شعبنا، محملة الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن استهداف الأبرياء العُزَّل.

وشددت الهيئة، على أن تضحيات شعبنا لن تضيع هدرا، وأنها ستواصل الطريق حتى الحرية والعودة، و إنهاء الحصار الظالم ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا وتحقيق أمانيه بحياة حرة وكريمة.

وأكدت، أن دماء الشهداء وجراح المصابين، أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها، وبإذن الله تكون هذه الدماء نورا يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والحصار والاحتلال.

وقد دعت الهيئة الوطنية للمسيرات العودة وكسر الحصار، للاستجابة لنداء الجماهير التي خرجت بمئات الآلاف في هذا اليوم المشهود وصرخت بصوتها الهادر في وجه صفقة القرن وضد كل المؤامرات.

وقالت في بيانها:"إن الواجب يفرض علينا الاستجابة لهذا الصوت ولهذا النداء بتحقيق الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا لمواجهة كل التحديات.

وطالبت الهيئة، المنظمات الدولية والحقوقية بالإسراع بملاحقة قادة الاحتلال وجنوده ومحاكمتهم على كل ما ارتكبوه من اعتداءات وجرائم بحق الأبرياء . فالعدالة هي السبيل لوقف وكبح العدوان وانهاء الظلم.