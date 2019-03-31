بعد اغلاق دام لستة أيام ..الاحتلال يعيد فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فتح معبري "كرم أبو سالم" التجاري جنوب القطاع، ومعبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، بعد إغلاق دام لستة أيام.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في معبر "كرم أبو سالم" إن الاحتلال أبلغ باستئناف العمل في المعبر صباح اليوم الأحد، بعد إغلاق منذ ستة أيام.

فيما قالت الإدارة العامة في لمعبر بيت حانون، إن الاحتلال أبلغ أن العمل على المعبر اليوم، سيكون كالمعتاد وأنه مفتوح لجميع الفئات بعد أن كان مفتوح بشكل جزئي طيلة الأيام الستة الماضية، لمغادرة الحالات الإنسانية فقط.

وأغلق الاحتلال المعبرين في أعقاب التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، بعد سقوط صاروخ في "تل أبيب" زعم الاحتلال أنه أطلق من غزة، وعلى إثره قام بقصف عدة منازل ومواقع للمقاومة التي ردت بإطلاق رشقات من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.

وعاد الهدوء النسبي للمنطقة بعد تدخل مصري لفرض تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة، نتج عنها فتح المعابر وعدة تسهيلات ستقدم خلال الأيام القادمة.