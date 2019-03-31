هآرتس: "إسرائيل" ستوافق على بناء 1400 وحدة استيطانية

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ستوافق على بناء نحو 1400 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة والقدس الشرقية هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه هي المرحلة الأخيرة من حيث الموافقات الحكومية، وبعد ذلك سيتم فتح عملية المناقصة والبناء، مشيرةً إلى أنه سيتم نهاية الأسبوع الترويج لـ 3500 وحدة استيطانية أخرى في الضفة الغربية.

وسيتم بناء 110 وحدات سكنية في جفعات زئيف، و603 في معاليه أدوميم، و281 في بيتار عيليت، و108 في إفرايم، و325 في ألون قرب كفار أدوميم بالقرب من قرية الخان الأحمر.

وأشارت إلى أنه سيتم الترويج لنحو 3500 وحدة استيطانية بدون الموافقة على أي خطط حاليا بشأنها. موضحة أن العدد سيصل إلى نحو 5 آلاف وحدة استيطانية بشكل إجمالي.