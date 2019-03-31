رئيس البرازيل يصل دولة الاحتلال اليوم

يصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، إلى تل أبيب في زيارته الأولى لدولة الاحتلال منذ انتخابه قبل أشهر قليلة.

وستستمر زيارة بولسونارو عدة أيام سيلتقي خلالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما أنه سيزور "حائط البراق" تحت حماية جيش الاحتلال.

وسيبحث خلال الزيارة إمكانية فتح مكتب تمثيلي "تجاري" لبلاده في القدس، بدلا من نقل السفارة بكاملها في ظل الخلافات مع بعض الدول بشأن عملية نقلها ومعارضة الجيش وبعض الجهات السياسية في البرازيل لهذه الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد والتعاون مع الدول العربية.