الامطار تتسبب بإنهيارات ترابية وتضرر للمركبات في نابلس

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة نابلس، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بانهيارات للصخور وأتربة في مدينة نابلس، وتضرر عدد من المركبات.

وذكر مدير إطفائية بلدية نابلس رامز الدلع أن انهيارات وقعت قرب عمارة سويدان في شارع النجاح القديم، بفعل مياه الأمطار، نتج عنها تضرر بعض المركبات.

وأوضح أن مياه الأمطار جرفت الأتربة والصخور من سفح الجبل، وطمرت قرابة ثماني مركبات بالكامل.

وعملت طواقم الإنقاذ بالإطفائية وقسم الآليات الثقيلة والهندسة وقسم الحركة في بلدية نابلس وشركة أبناء صالح منى، على إزالة الأتربة والصخور، وإعادة فتح الشارع.

كما شهدت العديد من المناطق بالمدينة فيضانات بفعل مياه الأمطار والتي تسببت بإغلاق عدة شوارع.