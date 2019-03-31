الاحتلال يقصف مواقعاً تابعة للمقاومة في قطاع غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عدة نقاط عسكرية في قطاع غزة .

وأكدت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطتين عسكريتين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة عسكرية تابعة لحماس شرق مدينة غزة، بالقرب من مخيم ملكة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، صوب المستوطنات في غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد 5 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى المستوطنات".

وكانت القناة 13 العبرية، ذكرت عقب دوي صفارات الإنذار أن "صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول" بغلاف غزة.