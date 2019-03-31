تواصل تأثير المنخفض الجوي

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم الاحد، غائما وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديدة البرودة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وباردة الى شديدة البرودة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردة الى شديدة البرودة،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الاربعاء، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر: تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، تدني مدى الرؤيا الافقية، التزحلق على الطرقات.