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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أكد استمرار مسيرات العودة

د. محمد الهندي: نعمل على تقييم الوضع بعد استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 23:24 - 30 مارس 2019
الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي بأن شعبنا أكد اليوم من خلال مشاركته في إحياء مليونية الأرض و العودة بأنه صاحب الأرض.

و أوضح الهندي في حديث متلفز عبر قناة الميادين، مساء اليوم السبت أن حركته تعمل حاليا على تقييم الوضع لما حصل اليوم خاصة مع سقوط شهداء، و مئات من المصابين.

و قال: "نعلم ان اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها لكنها قالت للمصريين، و قطعت تعهدات انها ستخفف العنف على مسيرات العودة"، لافتاً الى أن غزة نفذت تعهداتها و ابعدت المسيرات بعض مئات الأمتار عن السلك الفاصل، وفق الاتفاق، إلا أن الاحتلال و قناصته تعمدوا قنص المتظاهرين السلميين.

و تطرق الهندي في سياق حديثه الى الحصار الذي تعانيه غزة، و المتطلبات التي يحتاجها السكان، لافتاً الى أن الوفد المصري قضى لقاءات و زيارات مكوكية بين قطاع غزة و كيان العدو، حيث كان هناك وعودات استجابت اسرائيل من خلالها لهذه المتطلبات نظريا.

و لفت الى أن فصائل المقاومة طالبت بجدول زمني لتنفيذ التفاهمات، و الاحتلال طالب بأن يمر اليوم بدون استخدام الوسائل الخشنة من المواجهات، مشيراً الى أن المقاومة استجابت لذلك، لكن اسرائيل لم تلتزم و اطلقت النار و قتلت و اصابت عدداً من المتظاهرين السلميين.

و أشار الى أن الكرة الآن بالملعب الاسرائيلي، داعياً الوفد الأمني المصري  لمراجعة الاحتلال فيما جرى من استهداف و ايقاع اصابات بين المتظاهرين، و عدم الالتزام بالتفاهمات.

كما طالب الجانب المصري بأن يأتي بجدول زمني مريح لشعبنا لتنفيذ الاتفاق، و ان تترجم هذه التفاهمات على الارض، مؤكداً بأن الفلسطينيين لا يثقون بالعدو، لا سيما انه خرق اتفاقيات عديدة منذ اتفاق اوسلو.

و تابع يقول: "غزة اصبحت قلعة للمقاومة، و نحن ندشن اليوم مرحلة في تاريخ النضال الفلسطيني، عنوانها أننا لا يمكن أن نأخذ أي حق بالمفاوضات، بل بالقوة"، مؤكداً بأن المعركة مع اسرائيل مستمرة و أن الصراع لا يُحسم بالتهدئة أو بعشرات المعارك.

و لفت الى أن الشعب الفلسطيني أصبح يراكم نقاط قوة في هذه المواجهة مع "اسرائيل".

و دعا الدكتور الهندي السلطة الفلسطينية للالتحام بالشعب الفلسطيني قائلاً: "أمام السلطة فرصة وحيدة عبر الالتحام بالشعب الفلسطيني".

و أكد بأنه تم الاتفاق مع حماس خلال اجتماعات بينهم في بيروت أن مسيرات العودة مستمرة، و  أننا كمقاومة سندافع عن الشعب الفلسطيني إذا تمادت إسرائيل في عدوانها.

و وفقا للهندي، فإن التعامل مع غزة هو الأكثر إزعاجا لإسرائيل في هذه الفترة، لافتاً الى أن عملية الشاب عمر أبو ليلى تقرب لنا صورة المستقبل الأسود لإسرائيل.

و شدد الهندي على أن حقوقنا سوف نأخذها بقوتنا، مؤكداً على أن أهل غزة يستحقون العيش كغيرهم في العالم.

و حول موضوع سلاح المقاومة، أكد الهندي بأن هذا السلاح غير مطروح للنقاش خلال الحديث عن التهدئة.

 

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