د. محمد الهندي: نعمل على تقييم الوضع بعد استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي بأن شعبنا أكد اليوم من خلال مشاركته في إحياء مليونية الأرض و العودة بأنه صاحب الأرض.

و أوضح الهندي في حديث متلفز عبر قناة الميادين، مساء اليوم السبت أن حركته تعمل حاليا على تقييم الوضع لما حصل اليوم خاصة مع سقوط شهداء، و مئات من المصابين.

و قال: "نعلم ان اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها لكنها قالت للمصريين، و قطعت تعهدات انها ستخفف العنف على مسيرات العودة"، لافتاً الى أن غزة نفذت تعهداتها و ابعدت المسيرات بعض مئات الأمتار عن السلك الفاصل، وفق الاتفاق، إلا أن الاحتلال و قناصته تعمدوا قنص المتظاهرين السلميين.

و تطرق الهندي في سياق حديثه الى الحصار الذي تعانيه غزة، و المتطلبات التي يحتاجها السكان، لافتاً الى أن الوفد المصري قضى لقاءات و زيارات مكوكية بين قطاع غزة و كيان العدو، حيث كان هناك وعودات استجابت اسرائيل من خلالها لهذه المتطلبات نظريا.

و لفت الى أن فصائل المقاومة طالبت بجدول زمني لتنفيذ التفاهمات، و الاحتلال طالب بأن يمر اليوم بدون استخدام الوسائل الخشنة من المواجهات، مشيراً الى أن المقاومة استجابت لذلك، لكن اسرائيل لم تلتزم و اطلقت النار و قتلت و اصابت عدداً من المتظاهرين السلميين.

و أشار الى أن الكرة الآن بالملعب الاسرائيلي، داعياً الوفد الأمني المصري لمراجعة الاحتلال فيما جرى من استهداف و ايقاع اصابات بين المتظاهرين، و عدم الالتزام بالتفاهمات.

كما طالب الجانب المصري بأن يأتي بجدول زمني مريح لشعبنا لتنفيذ الاتفاق، و ان تترجم هذه التفاهمات على الارض، مؤكداً بأن الفلسطينيين لا يثقون بالعدو، لا سيما انه خرق اتفاقيات عديدة منذ اتفاق اوسلو.

و تابع يقول: "غزة اصبحت قلعة للمقاومة، و نحن ندشن اليوم مرحلة في تاريخ النضال الفلسطيني، عنوانها أننا لا يمكن أن نأخذ أي حق بالمفاوضات، بل بالقوة"، مؤكداً بأن المعركة مع اسرائيل مستمرة و أن الصراع لا يُحسم بالتهدئة أو بعشرات المعارك.

و لفت الى أن الشعب الفلسطيني أصبح يراكم نقاط قوة في هذه المواجهة مع "اسرائيل".

و دعا الدكتور الهندي السلطة الفلسطينية للالتحام بالشعب الفلسطيني قائلاً: "أمام السلطة فرصة وحيدة عبر الالتحام بالشعب الفلسطيني".

و أكد بأنه تم الاتفاق مع حماس خلال اجتماعات بينهم في بيروت أن مسيرات العودة مستمرة، و أننا كمقاومة سندافع عن الشعب الفلسطيني إذا تمادت إسرائيل في عدوانها.

و وفقا للهندي، فإن التعامل مع غزة هو الأكثر إزعاجا لإسرائيل في هذه الفترة، لافتاً الى أن عملية الشاب عمر أبو ليلى تقرب لنا صورة المستقبل الأسود لإسرائيل.

و شدد الهندي على أن حقوقنا سوف نأخذها بقوتنا، مؤكداً على أن أهل غزة يستحقون العيش كغيرهم في العالم.

و حول موضوع سلاح المقاومة، أكد الهندي بأن هذا السلاح غير مطروح للنقاش خلال الحديث عن التهدئة.