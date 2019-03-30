عدة فعاليات في ذكرى "يوم الأرض" من شمال لبنان إلى جنوبه

نظمت المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، وجمعية كشافة ومرشدات الإسراء والرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين في لبنان مسيرات بحرية ووقفات تضامنية في عدد من الموانئ البحرية في لبنان تحت شعار "لأرضنا عائدون".

وانطلقت الوقفة، عصر يوم السبت ٣٠ اذار ٢٠١٩ بالتزامن مع "مليونية الأرض" والعودة في غزة، للتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعلى أن خيار الشباب الفلسطيني في لبنان هو خيار المقاومة والتمسك بالأرض وبحق العودة.

وفي ميناء طرابلس احتشد عشرات الشبان في وقفة تضامنية على وقع الموسيقى الكشفية وبحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية، حيث ألقى الاستاذ حبيب الشامي كلمة بلدية طرابلس، والشاب عدنان ابو خميس كلمة المؤسسات المنظمة ثم انطلق الشباب في المسير البحري على متن خمسة قوارب رافعين الأعلام الفلسطينية واللبنانية.

وفي ميناء الأوزاعي - بيروت شارك ايضاً عشرات الشبان في الوقفة التضامنية مع مسيرات العودة، بحيث ابتدأ النشاط بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ثم كلمة المؤسسات المنظمة ألقاها الشاب ابراهيم الخلايلة وذلك بمشاركة امين سر نادي العهد الحاج محمد عاصي ممثلاً قطاع الشباب في حزب الله.

وحالت الأمطار دون تحرك القوارب في البحر فاكتفى الشباب بالهتاف والدعاء للمشاركين في مليونية الأرض والعودة.

أما في مرفأ صيدا البحري فقد أصر الشباب المشاركون على إيصال صوتهم لأهلهم في غزة على الرغم من الأمطار، فصدحت الأناشيد ورفعت الأعلام على وقع الموسيقى الكشفية وألقى الشاب حسين العريض كلمة المؤسسات الشبابية وسط عشرات الشبان المحتشدين.

وفي ميناء صور نفذ الشباب وقفتهم التضامنية رافعين لافتات كتب عليها (لأرضنا عائدون) و (مسيرات العودة مستمرة) وألقى الشاب محمد قاسم كلمة المؤسسات المنظمة، كما شارك في الوقفة التضامنية ممثلون عن كشافة المهدي وكشافة الرسالة. واختتم النشاط بمسير بحري على متن عدد من القوارب.