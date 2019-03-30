مسيرة بنيويورك احياءً ليوم الأرض وتطالب بوقف دعم "إسرائيل"

خرجت مسيرة تضامنية مع فعاليات "يوم الأرض" و"مسيرات العودة" في مدينة نيويورك الأمريكية، دعما للمتظاهرين في قطاع غزة، رافعة شعارات تطالب بالحرية للفلسطينيين.

وشهد ميدان التايمز في نيويورك مظاهرة بتنظيم من حركة "نيويورك من أجل فلسطين"، بدعم من العديد من المنظمات المدنية وطائفة الحسيديم اليهودية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء الحصار على غزة والحرية لفلسطين ووقف المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل.

ورفع يهود الحسيديم لافتات كُتب عليها: "مناهضة إسرائيل لا تعني العداء لليهود"، و"دولة إسرائيل لا تمثل اليهود في العالم"، و"اليهود في العالم يدينون جبروت إسرائيل".

وألقى بعض المشاركين في المظاهرة كلمات، في ظل تدابير أمنية اتخذتها الشرطة، وردد المتظاهرون هتافات: "يجب هدم كل الجدران من فلسطين إلى المكسيك"، و"تحيا الانتفاضة"، و"المقاومة مشروعة".

وفي ظل حذر شديد وتوتر بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، تواصل مسيرات العودة وكسر الحصار فعالياتها للعام الثاني على التوالي بمسيرة مليونية، كإحدى أدوات المقاومة الشعبية في مواجهة كافة السياسات التي تنال من حقوق الشعب الفلسطيني.

وتصادف اليوم الذكرى الثالثة والأربعون لـ"يوم الأرض"، التي توافق الـ30 آذار/ مارس من كل عام، وهو ذات اليوم من العام الماضي الذي انطلقت فيه مسيرات العودة في قطاع غزة، وبهذه المناسبة تنظم الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة اليوم بغزة مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، حيث ساد الإضراب الشامل جميع مناطق القطاع تلبية لدعوة الهيئة الوطنية.