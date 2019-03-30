مصادر: السنوار يلتقي الوفد المصري لتقييم الوضع الميداني وبحث تفاهمات التهدئة

كشفت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن الوفد المصري سيعقد اجتماعاً مهماً مساء اليوم السبت مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وأوضح المصادر الخاصة أنَّ اجتماع الوفد المصري مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يهدف لتقييم الأوضاع في غزة بعد مليونية العودة، إلى جانب التباحث في ملفات التفاهمات التي ترعاها مصر بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أكد أن الوفد الأمني المصري سيتسلم خرائط زمنية من الاحتلال الاسرائيلي غدا لتنفيذ تفاهمات الهدوء في غزة .

وقال الحية في تصريحات من مخيم العودة شرق غزة، إن " رسالة شعبنا اليوم في يوم الأرض أننا مصممون على استمرار هذه المسيرات وكسر الحصار وإلزام الاحتلال".

وأضاف الحية: " نحن نختبر الاحتلال حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا، وسنبقى نطارده حتى تحقيق مطالبنا، مشددا على استمرار المسيرات حتى تحقيق جميع اهدافها.

ولفت الحية إلى أن " شعبنا ومقاومتنا ستواصل الضغط على الاحتلال حتى يذعن لمطالبنا المشروعة من خلال كسر الحصار".

وحذر الحية، الاحتلال من التغول على الجماهير السلمية ومن محاولات التلكؤ والتملص؛ لأننا سنبقى نحاسبه ونلاحقه حتى ننتزع حقوقنا.وأشار الحية إلى شعبنا شعب حر وصاحب قضية، وسنبقى نقاوم، متابعا" نريد إنهاء الحصار، وقد حققت مسيرات العودة بعض هذه الأهداف".

وكشفت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بالأمس نقلاً مصادر مصرية فحوى المباحثات بين فصائل المقاومة والاحتلال برعاية مصرية لمطالعة تفاصيل المباحثات "أضغط هنا"