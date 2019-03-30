القيادي عليان: غزة صنعت ملحمة مباركة وتدشن مرحلة جديدة عنوانها فلسطين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان "إن مشاركة آلاف الفلسطينيين في مليونية العودة والأرض تؤكد للجميع اننا نسير على الطريق الصحيح وفي الاتجاه الصحيح، هذه الصورة تملء قلوبنا بحب الحياة وتجعلنا نُصر على كسر الحصار بل ومحاصرة المحاصرين".

وأوضح عليان في تصريح صحفي "أنَّ غزة صنعت ملحمة مباركة ومقدسة، وتدشن مرحلة جديدة عنوانها ان فلسطين باتت اقرب وان كل هذا الضجيج من وعود ترامب البائس وجرائم اسرائيل وهرولة المطبعين وبلادة الضمير العالمي ستجعله غزة ومعها كل ابناء شعبها وأمتها هباء منثورا وسننتصر ونكسر الحصار ونعود الى كل فلسطين من نهرها الى بحرها وسيفرح الفلسطينيون يومئذ بعودتهم وحريتهم".

وأشار القيادي عليان إلى أنَّ غزة أعادت الروح للامة ووحدت الشعب الفلسطيني، وجعلت أبناء الأمة يولون وجوههم شطر فلسطين من نهرها لبحرها بقدسها وترابها وأسراها.

وتوجه عليان "بالشكر والتقدير الكبير لكافة ابناء شعبنا في غزة وال ٤٨ والقدس والضفة ولبنان وسوريا والأردن وفي كل مكان، الذين رفعوا رؤوس العرب والمسلمين عاليا في السماء وأكدوا أيضا ان لإمكان لهذا الكيان هنا في فلسطين".

وتوافد آلاف المواطنين تجاه مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة، للمشاركة بمليونية "الأرض والعودة" التي أطلقتها الهيئة العليا للمسيرات، إحياءً لذكرى يوم الأرض الـ 43، ومرور عام على انطلاق المسيرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع.

ويُحيي الشعب الفلسطيني في كافة مواقعه يوم السبت، الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، من خلال تنظيم عدة فعاليات أبرزها مليونية الأرض والعودة على حدود قطاع غزة، والمسيرة المركزية في مدينة سخنين.

ويعم الإضراب الشامل كافة أرجاء الوطن، إذ أغلقت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية أبوابها منذ ساعات الصباح.