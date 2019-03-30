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مواقع التواصل الاجتماعي تُحيي ذكرى #يوم_الأرض

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 18:01 - 30 مارس 2019
مليونية العودة مليونية العودة
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أحيى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأرض، على طريقتهم الخاصة، و أصبحت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أبرز ما يوثق فيها هؤلاء النشطاء حريته أو تعبيره أو موقفه ليتصدر يوم الأرض الفلسطيني لائحة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأعلى تغريدات منذ صباح هذا اليوم .

و بدأت الجماهير الفلسطينية منذ الصباح الباكر، الزحف نحو مخيمات العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لإحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية اليوم السبت، إضراباً شاملاً في ذكرى يوم الأرض، فيما تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة في مليونية يوم الأرض، في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

ويحيي أبناء شعبنا في الوطن والشتات، الذكرى الـ 43 ليوم الارض الخالد، الذي يصادف الـ 30 من آذار من كل عام، بمسيرات وفعاليات جماهيرية، تؤكد تمسك شعبنا وتشبثه بأرضه وبذل الغالي والنفيس دفاعا عنها.

و رصدت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بعضاً من تدوينات النشطاء عبر "تويتر" و "فيسبوك"، التي تضمنت عبارات و صوراً من التراث الفلسطيني، و تغريدات عبر وسم _يوم_الارض.

 

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