مواقع التواصل الاجتماعي تُحيي ذكرى #يوم_الأرض

أحيى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأرض، على طريقتهم الخاصة، و أصبحت منصات مواقع التواصل الاجتماعي أبرز ما يوثق فيها هؤلاء النشطاء حريته أو تعبيره أو موقفه ليتصدر يوم الأرض الفلسطيني لائحة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأعلى تغريدات منذ صباح هذا اليوم .
و بدأت الجماهير الفلسطينية منذ الصباح الباكر، الزحف نحو مخيمات العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لإحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية اليوم السبت، إضراباً شاملاً في ذكرى يوم الأرض، فيما تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة في مليونية يوم الأرض، في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.
ويحيي أبناء شعبنا في الوطن والشتات، الذكرى الـ 43 ليوم الارض الخالد، الذي يصادف الـ 30 من آذار من كل عام، بمسيرات وفعاليات جماهيرية، تؤكد تمسك شعبنا وتشبثه بأرضه وبذل الغالي والنفيس دفاعا عنها.
و رصدت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بعضاً من تدوينات النشطاء عبر "تويتر" و "فيسبوك"، التي تضمنت عبارات و صوراً من التراث الفلسطيني، و تغريدات عبر وسم _يوم_الارض.
يرحلونَ ونبقى ... والارضُ لنا وسَتبقى ????????#يوم_الأرض #Palestinians pic.twitter.com/yyhGyt7tDJ— L E E N ???? (@LeenEmadAlDeen) ٣٠ مارس ٢٠١٩
الهَدَف واضِح وَمُحَدد وَدَقيق..— Ali (@Ali27090726) ٣٠ مارس ٢٠١٩
إِزالَة إِسرائيل مِن الوُجود.. #قريباً_بالكروسات ، سنعبُر وسطُوع الشّمس تُلامِسُ هامَاتِنا ..♥️#يوم_الأرض???? pic.twitter.com/lo7aDy7550
نحن الأرض وأنتم لستم سوى عابرون ورحيلكم عنها قريب ✌????????????— رجب النقيب #غزة ???????? (@ragabelnaqeeb) ٣٠ مارس ٢٠١٩
لن تمرّوا#يوم_الأرض#مليونية_الأرض_والعودة pic.twitter.com/b7KJdSLzC0
دبكة شعبية فلسطينية في غزة لشباب، و فتاة صغيرة، بمشاركة رجل مسن،، #يوم_الأرض pic.twitter.com/1hVM480doL— ZainabJabr (@Zaynabjabr) ٣٠ مارس ٢٠١٩
#يوم_الارض#لقطة_من_بلادي— الشاعرة أم جوعان (@jo3anqtr) ٣٠ مارس ٢٠١٩
ليسْت بِرسمه بل غروب شمسُ كعبة المضْيوم????????
.@TamimBinHamad @JoaanBinHamad pic.twitter.com/0qH6YO33XK
فليذهب إلى الجحيم كل من لا يعتبر"إسرائيل"العدو الأول!#البحرين_ترفض_التطبيع#يوم_الأرض pic.twitter.com/q0jOAZZhhM— yousif alkhaja (@yousifalkhaja) ٣٠ مارس ٢٠١٩
الموت لإسرائيل..— علي شعيب ???????? (@ali_shoeib1) ٣٠ مارس ٢٠١٩
الموت لأمريكا..
العديسة #يوم_الأرض pic.twitter.com/SCTGjuD6IN
في ذكرى #يوم_الأرض.. مزارع فلسطيني مسن ما زال يفلح أرضه بيديه؛ فالأرض تعني الكثير للفلسطيني!— صور فلسطين (@PalestinianPic) ٣٠ مارس ٢٠١٩
عدسة: أحمد مزهر pic.twitter.com/5Uinefedxx
ب #يوم_الأرض— بلقيس???? (@balkis272821) ٣٠ مارس ٢٠١٩
لا تُصالح على شبر من أرضك
قُم وقاتل. pic.twitter.com/A7wSxIMa53
فلسطين الشعب، كل الشعب، فلسطين الأرض، كل الأرض????????#يوم_الارض pic.twitter.com/ypQQzPE8az— رزان (@razanabufarhaa) ٣٠ مارس ٢٠١٩