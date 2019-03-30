الإعلامية عويس تقصف جبهة أدرعي!

هاجم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، الإعلامية اللبنانية غادة عويس والتي تعمل في قناة الجزيرة بعد نشرها تغريدة على حسابها في "تويتر"، مُعلقةً على صورة نشرها أدرعي بشأن قطاع غزة.

وقالت عويس في تغريدتها، "وهل سمع هذا الكائن بالوصايا العشر في شريعته وبينها: "لا تقتل! ولا تكذب! ولا تسرق! ولا تشتهِ بيتَ قريبك! ؟؟، الكيان الذي ينطق باسمه قتل الفلسطيني وسرق أرضه ودمّر منزله ويكذب ليلا نهارا!! ربما على سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجريد هذا المهرّج من منصبه فقد بات مملاًّ ويفتقر للإبداع".

ورد أدرعي في تغريدة أخرى قائلاً: " من المدهش أن تقف إعلامية تدعي على الأقل إنها تفتخر بلبنانيتها من قطر إلى جانب تنظيمات إرهابية دمرت قطاع غزة وحولتها إلى أرض حروب. خليني أحكي عن شعاراتك الاعتيادية عن المقاومة المزعومة الّي بتردديها دايمًا والّي حتّى زملائك ما بيهتزّوا لسماع هاي الشعارات،، فعلا اللى استحوا ماتوا".